Biden positivo al Covid, salta evento a Las Vegas

Joe Biden è positivo al Covid. Lo riportano i media americani citando la presidente di UnidosUS, l'organizzazione che rappresenta gli ispanici e i Latinos e davanti alla quale Biden era atteso intervenire a Las Vegas. Il presidente invece non parteciperà all'incontro.

"Mi sento bene", ha detto Joe Biden ai giornalisti al seguito, dopo essere risultato positivo al Covid. Le immagini sui principali media mostrano Biden all'aeroporto di Las Vegas senza mascherina. Il presidente è stato ripreso mentre sale le scale dell'Air Force One, molto lentamente. La Casa Bianca conferma l'infezione e aggiunge che il presidente rientrerà in Delaware, dove lavorerà in isolamento.

Il suo medico intanto assicura che i sintomi di Joe Biden sono "lievi": la sua temperatura è di meno di 37 gradi, e "il presidente ha ricevuto la prima dose di Paxlovid".



