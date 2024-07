Ucciso uomo con coltello vicino a convention con Trump

Nessuna minaccia sulla convention repubblicana di Milwaukee, dopo che la polizia ha sparato e ucciso una persona armata con coltello non lontano dal perimetro di sicurezza. L'incidente non sembra essere legato alla kermesse, hanno riferito le forze dell'ordine. L'episodio e' avvenuto a circa un chilometro e mezzo dal perimetro di sicurezza della convention, hanno riferito fonti delle forze dell'ordine. A sparare è stato un poliziotto di Columbus, Ohio, pare durante una rissa in un parco. L'uomo ucciso era noto nel quartiere, viveva in uno degli accampamenti di tende, aveva il soprannome di Geova e aveva un pitbull di nome Isis.



