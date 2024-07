Le forze dell'ordine di Milwaukee hanno arrestato un giovane di 21 anni che è stato visto portare un'arma e indossare un passamontagna e uno zaino tattico a pochi isolati dalla Convention repubblicana al Fiserv Forum. Lo riferisce la Cnn. La polizia ha reso noto che non aveva un permesso per portare un'arma nascosta in Wisconsin o in qualsiasi altro stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA