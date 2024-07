"Penso che se eletto, Donald Trump, come ha promesso di fare, andra' la', negozierà un accordo con Mosca e Kiev per porre fine rapidamente alla guerra ucraina, in modo che l'America si possa concentrare sul vero problema, che e' la Cina": lo ha detto in una intervista a Fox News JD Vance, candidato alla vicepresidenza con Donald Trump.





