Usa 2024, Vance: Trump negozierà la pace con Mosca e Kiev, il vero problema è la Cina

Vance: Trump negozierà la pace con Mosca e Kiev, il vero problema è la Cina

"Penso che, se eletto, Donald Trump come ha promesso di fare andrà là e negozierà un accordo con Mosca e Kiev per porre fine rapidamente alla guerra ucraina, in modo che l'America si possa concentrare sul vero problema, che è la Cina": lo ha detto in una intervista a Fox News J.D. Vance, candidato alla vicepresidenza con il tycoon.

Senatore democratico giudicato colpevole di corruzione

Il senatore democratico Bob Menendez è stato giudicato colpevole di corruzione, ostruzione alla giustizia e di aver agito come agente per un Paese straniero.

'Deputati dem si ribellano a nomina anticipata di Biden'

Alcuni deputati democratici si sono ribellati al piano del Comitato nazionale di anticipare la nomina di Joe Biden prima della Convention di Chicago. Lo riferisce Axios citando una lettera circolata tra i dem a Capitol Hill nella quale si sottolinea che non esiste "alcuna giustificazione legale" per anticipare la nomination.

"Chiediamo di annullare qualsiasi piano per un 'appello virtuale' e di astenersi ulteriormente da qualsiasi procedura straordinaria che potrebbe essere percepita come una limitazione del dibattito legittimo", si legge nella lettera.

I dem a Milwaukee: Trump ha tradito una promessa dopo l'altra

I principali funzionari e surrogati della campagna Biden hanno tenuto una conferenza stampa di 'controprogrammazione' alla convention repubblicana di Milwaukee, esponendo una visione delle amministrazioni del presidente del suo predecessore che differisce nettamente dalla narrativa Gop. "Mentre Trump ha tradito una promessa dopo l'altra, il presidente Biden sta realizzando una grande ripresa economica", ha affermato Quentin Fulks, vice responsabile della campagna.

Orban ai leader Ue, 'Trump ha piani precisi per la pace'

"Non possiamo aspettarci alcuna iniziativa di pace da Donald Trump fino alle elezioni. Posso tuttavia affermare con certezza che, subito dopo la sua vittoria elettorale, non aspetterà il suo insediamento, ma sarà pronto ad agire immediatamente come mediatore di pace". Lo ha scritto Viktor Orbán nella lettera inviata al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e ad altri leader dell'Ue, e visionata dal Financial Times. "Ha piani dettagliati e ben fondati per questo", ha aggiunto.

Alla convention ovazione per Trump, sorridente e pugnace

Ovazione e standing ovation al Fiser Forum quando Donald Trump e' arrivato, apparendo sorridente e combattivo. Il tycoon ha alzato il pugno in segno di vittoria e sfida e ha intonato "Usa, Usa" insieme all'arena, letteralmente in delirio per la sua prima apparizione dopo l'attentato.





Video L'arrivo di Donald Trump alla convention dei repubblicani a Milwaukee







Trump arrivato alla convention, l'orecchio destro fasciato

Donald Trump è arrivato alla convention dei repubblicani a Milwaukee. L'ex presidente ha l'orecchio destro fasciato, dopo l'attacco a Butler in Pennsylvania.









Messaggio Trump, 'dem imbrogliano, votate anche per posta'

"I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno". Lo ha detto Donald Trump in un video messaggio trasmesso alla convention dei repubblicani a Milwaukee. Il tycoon ha incoraggiato li suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta".





Trump alla convention dei repubblicani tra qualche ora

Donald Trump farà una comparsata alla convention dei repubblicana alle 21 ora di Milwaukee, le 4 di mattina in Italia. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Non è chiaro se l'ex presidente parlerà o si farà soltanto vedere dai suoi sostenitori.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA