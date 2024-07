Usa 2024: la second lady, avvocata ex dem e figlia di immigrati

Laureata in legge a Yale, master a Cambridge, ex assistente del presidente della Corte Suprema americana, avvocato di punta di uno degli studi più prestigiosi e liberal di San Francisco. La biografia e il curriculum di Usha Chilukuri Vance non solo fa impallidire quello del marito, il senatore dell'Ohio appena scelto come candidato alla vice presidenza da Donald Trump, ma è anche l'incarnazione di quell'America e di quei valori che il tycoon e il movimento Maga vogliono schiacciare.

Nata da immigrati indiani, cresciuta alla periferia di San Diego, descritta dagli amici di infanzia come "ambiziosa, pragmatica e divoratrice di libri", la 38enne Usha ha conosciuto J.D. alla facoltà di legge di uno dei college più elitari d'America, proprio quelli che il senatore ha attaccato in un famoso discorso del 2021 intitolato 'Le università sono il nemico'. Nel 2014 si sono sposati in un cerimonia in Kentucky e poi hanno celebrato un altro matrimonio secondo il rito tradizionale indiano. All'epoca Usha era registrata come un'elettrice democratica ed è stata lei a spingere il marito a raccontare la storia del declino dell'America rurale bianca, nella quale era cresciuto, diventata poi il bestseller 'Hillbilly Elegy' e un film diretto da Ron Howard, nonché un punto di riferimento anche per gli intellettuali liberal.

Proprio nel memoir, J.D. chiama la moglie 'il suo spirito guida a Yale', un ruolo che l'avvocata ha continuato ad avere anche nella successiva carriera politica del marito, in disparte ma sempre presente.

In un'intervista alla Fox del mese scorso, la signora Vance non sembrava entusiasta all'idea di diventare la Second Lady.

"Non ho fretta di cambiare nulla delle nostre vite in questo momento, ma credo in J.D. e lo amo quindi vedremo che succede", diceva ammettendo che la prima campagna del marito per il Senato è stata "uno schock". La coppia ha due figli maschi, Ewan (6 anni) e Vivek (4), e una bambina, Mirabel (2 anni). Proprio parlando della loro educazione Usha ha ammesso che lei e J.D.

hanno opinioni, talvolta, molto diverse. "A volte siamo d'accordo, altre volte dobbiamo parlare molto", ha confessato l'avvocata che a poche ore dall'annuncio di Trump si è licenziata dallo studio Munger, Tolles and Olson.



