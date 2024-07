"Sono pronto per un secondo dibattito contro Donald Trump a settembre". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Nbc news. "Lo affronterò nel prossimo dibattito quando avremo deciso la data... a settembre", ha detto Biden, sottolineando di "non aver intenzione di dare un'altra performance del livello della precedente".



