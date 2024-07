Biden, 'ho solo 3 anni più di Trump e il mio acume è buono'

In una intervista a Nbc News, Joe Biden ha difeso la sua decisione di restare in corsa, ricordando che è "solo tre anni più vecchio di Donald Trump", e che la sua acutezza mentale è "dannatamente buona".

"Sono vecchio", ha ammesso Biden. "Ma - ha proseguito - ho solo tre anni più di Trump, come prima cosa. E numero due, la mia acutezza mentale è dannatamente buona. Ho fatto più di quanto qualsiasi presidente abbia fatto da molto tempo in tre anni e mezzo. Sono disposto a essere giudicato su questo".

Il presidente ha però riconosciuto che è legittima la domanda sulla sua età: "Capisco perché la gente dice: 'Dio, ha 81 anni. Ehi. Cosa farà quando avrà 83, 84 anni?' È una domanda legittima da porre", ha detto.



