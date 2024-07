Bernie Sanders si schiera con Biden, 'resti candidato'

Bernie Sanders si è schierato dalla parte di Joe Biden dichiarando esplicitamebe che sia lui il candidato democratico. In un editoriale del New York Times il senatore del Vermont ha annunciato che "farà tutto il possibile affinché il presidente venga rieletto perché nonostante i miei disaccordi con lui su questioni specifiche è stato il presidente più efficace nella storia moderna del nostro Paese ed è il candidato più forte per sconfiggere Donald Trump, un demagogo e un bugiardo patologico".



