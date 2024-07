Cnn, Melania Trump alla convention repubblicana

Melania Trump parteciperà alla convention repubblicana la prossima settimana a Milwaukee ma non è chiaro se terrà un discorso o avrà un ruolo formale nel procedimento. Lo riferisce la Cnn. Sarà una rara apparizione pubblica per una donna che è stata in gran parte assente dalla campagna elettorale del marito per tornare alla Casa Bianca.

L'ex first lady Melania ha disertato gli eventi chiave dall'inizio di quest'anno, dal calcio d'inizio delle primarie in Iowa alla festa della vittoria del Super Tuesday. Inoltre, non ha accompagnato Trump in nessuno dei giorni del suo processo a Ny per il caso pornostar.



