Usa: la Niaf consegna riconoscimento 'LaGuardia' a gen. Cavoli

La National Italian American Foundation (Niaf) ha consegnato al generale Christopher Cavoli comandante supremo alleato per l'Europa, il prestigioso riconoscimento 'Fiorello LaGuardia' (intitolato all'iconico ex sindaco di New York) per il suo "servizio e la sua leadership eccezionali".

La medaglia celebra gli italoamericani che hanno dato un contributo significativo per la difesa degli Stati Uniti e che si sono distinti per dedizione e spirito di servizio. Dicendosi onorato e orgoglioso del premio, il generale Cavoli, parlando sia in italiano che in inglese, ha sottolineato il profondo legame tra la sua eredità italiana e la cittadinanza americana, concludendo con una accorata dichiarazione: "Sappiate che in questo americano batte un cuore italiano".

Alla cerimonia, svoltasi nella storica Decatur House di Washington a margine del summit Nato, sono intervenuti anche i ministri degli esteri Antonio Tajani e quello della difesa Guido Crosetto. Presenti l'ambasciatrice Mariangela Zappia e il deputato Lorenzo Cesa, capo della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare Nato.

La Niaf e' la fondazione non-profit e non-partisan che rappresenta oltre 20 milioni di italo-americani residenti negli Usa e che mira a difendere e promuovere l'eredita' e la cultura italo-americane. A rappresentarla c'erano il presidente Robert Allegrini, la vice Anita Bevacqua McBride e Paolo Messa, vicepresidente esecutivo per le relazioni internazionali e le partnership strategiche.



