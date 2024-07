George Clooney chiede ritiro di Joe Biden da corsa del 2024

George Clooney chiede il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. "Non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può. È terribile da dire ma il Joe Biden con cui sono stato insieme tre settimana fa per una raccolta fondi non era il Joe Biden del 2010. Non era il Joe Biden del 2020. Era la stessa persona che abbiamo visto al dibattito". Lo afferma Clooney sul New York Times. L'attore è stato uno dei protagonisti della raccolta fondi a cui ha partecipato Biden a Los Angeles dopo il G7.



