Caldo record nella Death Valley, un morto per colpo di calore

Caldo record nella Death Valley, dove la temperatura ha sfiorato i 53 gradi. Un motociclista ha perso la vita per un colpo di calore mentre attraversava il Badwater Basin, il punto più basso del Nordamerica, 86 metri sotto il livello del mare. Faceva parte di un gruppo di sei persone, un'altra di queste è finita in ospedale.

E' da giorni che una parte degli Stati Uniti è alle prese con il caldo torrido e per milioni di persone è scattata l'allerta.

In particolare lungo la zona settentrionale del Pacifico le temperature hanno superato i precedenti record. Nel nord della California la colonnina di mercurio è andata oltre i 43 gradi centigradi, mentre la città di Redding ha raggiunto 48,3 gradi.

Nuovo record anche a Phoenix in Arizona dove nella giornata di domenica la temperatura minima in un giorno non è mai scesa sotto i 33,3 gradi. Quasi 40 gradi anche in Oregon. L'ultima volta che si è registrato un caldo del genere è stato nel 1960.





