Divora 58 hot dog in 10 minuti il nuovo campione a Coney Island

La tradizionale gara degli hot dog di Nathan's a Coney Island ha un nuovo vincitore. E' Patrick Bertoletti, 39enne dell'Illinois che è riuscito a divorare ben 58 panini in 10 minuti. Per la prima volta in 16 anni il campione non è Joey Chestnut, bandito il mese scorso dalla competizione del 4 luglio per aver sponsorizzato il marchio vegano Impossible Food, e nonostante le richieste di fare marcia indietro, la Major League Eating, che gestisce il concorso, non ha ceduto.

Chestnut, invece, festeggia l'Indipendenza nella base di Fort Bliss a El Paso, in Texas, prendendo parte a una gara di hot dog in cui sfida quattro soldati insieme. E una competizione molto più grande lo attende alla fine dell'estate: Netflix ha infatti annunciato uno speciale dal vivo per il Labor Day (il primo lunedì di settembre) che lo vedrà sfidare l'altro campione Kobayashi, e sarà la prima competizione della coppia dal 2009.





