L'articolo del New York Times è "assolutamente falso". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, negando di fatto che Joe Biden stia considerando di abbandonare la corsa alla presidenza. "E' assolutamente falso. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto", ha scritto Bates su X.





