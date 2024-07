Jill Biden, 'il dibattito non definirà la sua presidenza'

"Non lascerò che quei 90 minuti definiscano i quattro anni in cui è stato presidente.

Continueremo a lottare". Così la First Lady Jill Biden difende il marito in un'intervista a Vogue subito dopo il duello tv contro Donald Trump. "Joe - ha aggiunto - farà sempre ciò che è meglio per il Paese". "Ogni campagna è importante e ogni campagna è difficile", ha detto la First Lady nel lungo servizio accompagnato da una serie di scatti del fotografo delle celebrities Norman Jean Roy. "Ogni campagna è unica. Ma in questo caso l'urgenza è diversa. Joe sta chiedendo al popolo americano di unirsi e mettere fine a tutto questo veleno".





