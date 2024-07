Campagna Biden, 'Trump ha istigato rivolta del 6 gennaio'

La campagna di Joe Biden no nasconde la delusione per la sentenza della Corte suprema sull'immunità parziale a Donald Trump. "La sentenza di oggi non cambia quello che è successo il 6 gennaio: Donald Trump ha incoraggiato una folla a rovesciare i risultati di un'elezione libera ed equa", si legge in una nota. "Trump è candidato alla presidenza pur essendo un criminale condannato per la stessa ragione per cui è rimasto seduto a guardare mentre la folla attaccava violentemente Capitol Hill: pensa di essere al di sopra della legge ed è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere e mantenere il potere", ha attaccato la campagna.





