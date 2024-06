'Se Biden si ritira è rischio caos, scontro a convention'

La campagna di Joe Biden ha ammonito in un memo trapelato sui media Usa sui rischi di caos e scontri nel partito democratico nel caso di un suo ritiro dopo la debacle del duello tv con il suo predecessore. "Se si ritirasse - si legge nell'appunto - ciò porterebbe a settimane di caos, di torte in faccia e ad un sacco di candidati che arrancano in una battaglia brutale sul palco della convention, tutto questo mentre Donald Trump avrebbe il tempo per parlare agli elettori americani incontestato".



