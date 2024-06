Usa: nei primi 4 mesi del 2024 vendute 5,5 milioni di armi

Nei primi mesi quattro mesi del 2024 negli Stati Uniti sono state vendute 5,5 milioni di armi da fuoco. Lo riferiscono i media americani citando i dati di un'indagine del centro di ricerca Pew. Lo stato dove sono state acquistate più armi è il Texas, circa mezzo milione, pari al 9% del totale di quelle vendute da gennaio ad aprile del 2024. Il Lone Star State era in cima alla classifica anche nel 2023. Al secondo posto c'è la Florida, uno dei quattro stati che già dall'anno scorso ha registrato un trend in crescita dopo che una legge ha approvato il porto d'armi senza licenza. La maglia nera per l'aumento nella vendita di armi va al nord Carolina, che ha visto un'impennata del 112%. Lo stato del sud ha abolito qualsiasi licenza per l'acquisto di un'arma da fuoco.

Pochi giorni fa, Vivek Murthy, capo della Sanità in Usa, ha dichiarato la violenza da armi un'emergenza di salute pubblica.





