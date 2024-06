Sondaggio Cnn, per l'80% il duello tv non ha influito sul voto

Secondo un sondaggio della Cnn condotto da SSRS tra gli osservatori del dibattito, circa 8 elettori registrati su 10 (l'81%) che hanno assistito al dibattito in tv tra Joe Biden e Donald Trump affermano che non ha avuto alcun effetto sulla loro scelta presidenziale. Un altro 14% - sottolinea il sito americano - ha affermato che li ha fatti riflettere ma senza far loro cambiare idea, mentre il 5% ha affermato che ha cambiato opinione su chi votare.

Le opinioni dopo il dibattito su Biden sono leggermente calate: solo il 31% lo vedeva favorevolmente rispetto al 37% di un sondaggio degli stessi elettori condotto prima del duello tv.

Al contrario, il 43% vedeva Trump favorevolmente, in linea con il 40% prima dell'evento di ieri notte.

E il 48% degli osservatori del dibattito afferma che Trump ha affrontato meglio le preoccupazioni sulla sua capacità di gestire la presidenza, con il 23% che ritiene che Biden abbia fatto un lavoro migliore e il 22% che nessuno dei due candidati lo abbia fatto.

I risultati del sondaggio - precisa la Cnn - riflettono le opinioni del dibattito solo tra quegli elettori che si sono sintonizzati e non sono rappresentativi delle opinioni dell'intero pubblico votante - per quanto riguarda i loro dati demografici, le loro preferenze politiche o il livello di attenzione che prestano alla politica.



