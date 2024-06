Usa: 1,9 mln dollari per illustrazione Harry Potter, è record

Un'illustrazione originale ad acquerello del primo romanzo di Harry Potter è stata battuta all'asta ieri negli Stati Uniti per la somma record di 1,9 milioni di dollari (oltre 1,77 milioni di euro), diventando così l'oggetto legato al personaggio di JK Rowling di maggior valore mai venduto. Lo riporta la Bbc.

L'illustrazione, realizzata per la prima edizione di 'Harry Potter e la Pietra Filosofale', ha realizzato il triplo del prezzo previsto.

"È davvero la prima visualizzazione di Harry e del mondo dei maghi", ha commentato Kalika Sands della casa d'aste Sotheby's.

Si prevedeva che l'opera venisse venduta a un prezzo compreso tra 400.000 e 600.000 dollari. L'identità dell'acquirente non è stata rivelata. Nel 2001 l'acquerello era stato acquistato all'asta per circa 108.000 dollari.

L'autore dell'illustrazione è Thomas Taylor, che aveva solo 23 anni nel 1997, quando creò l'immagine iconica di Harry Potter in piedi davanti all'Hogwarts Express, il treno che avrebbe condotto il giovane mago nel suo mondo magico.



