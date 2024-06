"Continuiamo a lavorare per il rilascio di Evan Gershkovich". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti a proposito del reporter del Wall Street Journal detenuto in Russia con l'accusa di spionaggio. "Stiamo facendo tutto il possibile", ha assicurato il funzionario della Casa Bianca.



