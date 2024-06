L'Empire State Building votato la migliore attrazione al mondo

L'Empire State Building è stato votato come la miglior attrazione al mondo. Ad incoronare l'iconico edificio di New York sulla 34esima strada e la Fifth Avenue, è stato Tripadvisor, il sito di prenotazioni americano considerato una sorta di Bibbia dei viaggi. La classifica ha tenuto conto delle recensioni dei visitatori. L'Empire, per la prima volta al primo posto, ha ottenuto 60mila recensioni da 5 stelle.

L'attrazione della Grande Mela ha battuto la torre Eiffel a Parigi, la casa di Anna Frank ad Amsterdam, la Sagrada Familia a Barcellona e le Cayman Crystal Caves a Grand Cayman. Il Colosseo a Roma si è piazzato al sesto posto, prima del Louvre di Parigi.

Tra i primi dieci anche il Duomo di Milano, al nono posto. Gli scavi archeologici di Pompei sono solo al 15esimo posto.



