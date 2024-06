Usa, Biden-Trump; il dibattito in diretta sul Nove

Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul dibattito televisivo che vedrà confrontarsi, fatto inedito tra un presidente in carica e un ex presidente, i due candidati alla Presidenza Americana: il democratico Joe Biden e il repubblicano Donald J. Trump.

Saranno gli studi di Atlanta della rete all news CNN ad ospitare l'attesissimo confronto di giovedì 27 giugno che in Italia andrà in onda in diretta sul Nove giovedì notte a partire dalle 2:30 e in replica ve-nerdì 28 alle 23:00, sempre sul Nove. Il dibattito sarà moderato dagli anchors della CNN Jake Tapper e Dana Bash.

In Italia il confronto sarà presentato da un panel tutto femminile di giornaliste esperte dello scenario politico USA, che introdurranno e commenteranno in diretta gli avvenimenti: la giornalista Maria Latel-la sarà affiancata da Paola Peduzzi, vicedirettrice del Foglio, e dalla giornalista Paola Tommasi.

Tra le regole del dibattito: i microfoni saranno spenti per tutta la durata tranne che per il candidato a cui tocca parlare; sul palco non saranno ammessi oggetti di scena o appunti scritti in precedenza, ma i candidati avranno a disposizione una penna, un blocco di carta e una bottiglia d'acqua.



