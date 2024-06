Ex consigliere Trump Bannon andrà in un carcere del Connecticut

Quando l'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, si consegnerà alle autorità, entro il prossimo primo luglio come stabilito dal giudice, non sarà rinchiuso in un 'Club Fed', come negli Stati Uniti sono chiamate le carceri di minima sicurezza dove scontano la pena molti condannati non violenti. Secondo quanto riportato dalla Cnn, lo stratega di estrema destra sarà invece portato nella prigione di Danbury, in Connecticut, una struttura dedicata ai criminali 'colletti bianchi'.

Lo scorso 6 giugno il giudice federale Carl Nichols ha dato ragione all'accusa ordinando a Bannon di consegnarsi visto che il mese scorso la corte d'appello ha respinto il suo tentativo di capovolgere la sentenza di condanna. Bannon è stato ritenuto colpevole nel 2022 di non essersi presentato per deporre alla commissione di inchiesta della Camera sul 6 gennaio e di non averle dato l'accesso ai documenti richiesti. Dovrà scontare 4 mesi.



