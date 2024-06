Blinken, il sostegno della Cina alla Russia deve finire

"Il sostegno della Russia nella guerra contro l'Ucraina da parte della Cina deve finire". Lo ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa a Washington con il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

"Se alla Cina davvero interessa la fine della guerra, come sostiene, deve smettere di alimentare la macchina da guerra russa", ha sottolineato Blinken. "Pechino non può da una parte dire di volere migliori relazioni con l'Europa e dall'altra continuare a supportare Mosca", ha detto ancora il segretario di Stato americano.



