"E' chiaro che la Cina non è qui.

E presumo che non c'è perché Putin le ha chiesto di non venire.

Penso che questo dica qualcosa sulla posizione della Cina rispetto alla guerra con la Russia". Lo ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan dal vertice per la pace in Ucraina, secondo quanto riferito dai giornalisti al seguito di Kamala Harris.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA