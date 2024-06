"Ho molti amici afroamericani, se fossi razzista non sarebbero amici". Lo ha detto Donald Trump.

"Non starebbero con me neanche per due minuti se pensassero che sono razzista. Non sono razzista", ha aggiunto l'ex presidente precisando che gli afroamericani possono rapportarsi a me" perché sono "discriminato" dal sistema giudiziario come loro.





