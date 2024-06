Wsj, 'Biden ha alti e bassi, non è più la stessa persona'

Joe Biden in alcuni degli incontri a porte chiuse mostra i segni della sua età: talvolta chiude gli occhi per un periodo prolungato, altre volte effettua della pause prolungate. "Lo incontravo quando era vicepresidente. Andavo a casa sua. Ora non è più la stessa persona", ha detto l'ex speaker della camera, il repubblicano Kevin McCarthy, in un'intervista al Wall Street Journal.

Alcune delle persone che lavorano con lui, inclusi democratici e alcuni che lo conoscevano da vicepresidente, descrivono Biden come "più lento, qualcuno che ha buoni e cattivi momenti", aggiunge il Wall Street Journal spiegando che la ricostruzione effettuata è il risultato di interviste con 45 persone.

Funzionari della Casa Bianca smentiscono le difficoltà di Biden, il presidente 81enne. "I repubblicani in Congresso, i leader stranieri e gli esperti alla sicurezza nazionale hanno detto chiaramente che il presidente è un leader efficace", ha detto il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, sottolineando che i repubblicani della Camera stanno rilasciando affermazioni false su Biden come tattica politica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA