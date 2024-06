Biden, per la prima volta un criminale vuole la presidenza

"Per la prima volta nella storia americana un ex presidente che è un criminale sta ora cercando di conquistare di nuovo la presidenza". Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a White Plains, New York.

"Ma per quanto questo sia inquietante, ancora più dannoso è l'assalto a tutto campo che Donald Trump sta sferrando al sistema giudiziario americano", ha aggiunto il presidente Usa.

"Donald Trump dice che vuole essere 'un dittatore al primo giorno', la minaccia che rappresenta è peggiore di quella del 2016". Il tycoon "dice che vuole 'abolire la Costituzione' e chiama gli insorti condannati che ora sono in prigione 'patrioti' e dice che se perde ancora a novembre ci sarà un 'bagno di sangue'", ha sottolineato il presidente americano. "Che razza di uomo è questo?", ha aggiunto Biden.





