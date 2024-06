"Ci sono tutte le ragioni per trarre questa conclusione". Lo ha detto Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva, nel corso di un'intervista a Time, se il premier israeliano Benjamin Netanyahu stesse prolungando la guerra per motivi politici. Biden ribadisce inoltre che non c'è certezza su possibili crimini di guerra a Gaza da parte delle forze israeliane.



