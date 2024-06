In un lago di Ny trovata una cassaforte con 100mila dollari

Una coppia di New York appassionata di "pesca con il magnete" ha trovato una cassaforte contenente circa 100mila dollari nel lago di Flushing Meadows Corona Park, nel Queens. La polizia ha confermato che la cassaforte non era legata a nessun crimine e che i due pescatori, James Kane e Barbie Agostini, avrebbero potuto tenere il denaro, anche se le banconote erano rovinate.

"La cassaforte conteneva mazzette di centinaia di dollari l'una - ha spiegato Kane - ma sfortunatamente erano completamente fradice e quasi distrutte". Secondo i media Usa, i due, venerdì pomeriggio hanno lanciato in acqua una lenza con un forte magnete all'estremità, e dopo aver sentito qualcosa di ingombrate, hanno poi tirato fuori la vecchia cassaforte.

Immediatamente hanno chiamato la polizia per evitare problemi con la giustizia, ma poi si è scoperto che il contenuto era rovinato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA