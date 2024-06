"Sono presidente ma anche papà" e "ho un amore sconfinato per mio figlio" Hunter Biden. Lo ha detto il presidente Joe Biden mentre il figlio è in tribunale per la prima giornata del processo a suo carico per l'acquisto e il possesso di un'arma. "Come presidente non commento e non commenterò casi federali in corso, ma come padre ho un amore sconfinato per mio figlio, ho fiducia in lui e rispetto per la sua forza", afferma Biden.



