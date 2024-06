"Gli Stati Uniti e l'Italia sono alleati incrollabili, partner strategici e amici. Siamo grati all'Italia per la sua leadership durante la presidenza del G7 e per la partnership per affrontare le sfide globali più importanti, incluso il sostegno all'Ucraina". Lo afferma il segretario di Stato Antony Blinken in occasione del 2 giugno.





