Trump, carcere potrebbe essere punto rottura per i miei fan

Un'eventuale condanna al carcere potrebbe essere il "punto di rottura" dei sostenitori di Donald Trump. A mettere in guardia è lo stesso ex presidente in un'intervista a Fox, nella quale spiega che se venisse condannato al carcare i suoi fan potrebbero raggiungere il limite di sopportazione. "Per me è ok" il carcere "ma penso che per il pubblico sarebbe difficile da digerire. A un certo punto c'è un punto di rottura", ha messo in evidenza Trump.

"Non ho fatto assolutamente nulla di sbagliato": Joe Biden è il "peggiore presidente della storia, è una minaccia alla democrazia. Io non sono una minaccia alla democrazia". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un'intervista a Fox, la prima dal verdetto di colpevolezza.

"Mi batto per la costituzione, per la libertà, per il paese.

Questa gente è malata, sta facendo danni al paese: vogliono aprire i confini e quadruplicare le tasse", ha aggiunto Trump riferendosi ai democratici. "Stanno usando la giustizia come un'arma, cosa che avviene in sud America", ha osservato Trump.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA