Nel primo incontro tra i responsabili della Difesa Usa e Cina a Singapore gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno a rispettare la politica di una sola Cina. Il Pentagono ha reso noto anche che gli Usa hanno ribadito che la Cina non deve usare la transizione politica di Taiwan "come pretesto per misure coercitive". I due Paesi, ha fatto sapere il Pentagono riprenderanno le comunicazioni telefoniche militari "nei prossimi mesi".



