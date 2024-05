La campagna di Donald Trump ha raccolto la cifra record di 34,8 milioni di dollari dopo il verdetto di colpevolezza dell'ex presidente. La cifra raccolta in meno di 24 ore mostra come i finanziatori di Trump non sembrano lasciarsi intimidire e scoraggiare dalla decisione della giuria di New York sui soldi alla pornostar.



