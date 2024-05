Un altro miliardario Usa vuole esplorare il relitto del Titanic

Un anno dopo la tragedia del Titan, un altro miliardario ipotizza una nuova spedizione per visitare il relitto del Titanic situato a 3800 metri di profondità sotto il livello del mare. Si tratta di Larry Connor, imprenditore immobiliare dell'Ohio( la cui fortuna è stimata cinque miliardi di dollari) e anche noto esploratore. In passato è arrivato nella Fossa delle Marianne mentre nel 2022 ha fatto parte dell'equipaggio di Axiom Mission 1, la prima missione spaziale organizzata da Axiom Space.

Connor ha dichiarato al Wall Street Journal che una spedizione verso il relitto del Titanic può essere effettuata in sicurezza con l'appropriata tecnologia. "Voglio mostrare al mondo - ha detto - che anche se l'oceano è estremamente potente, può essere meraviglioso e può veramente cambiarti la vita se si fanno le cose nel modo giusto".

L'imprenditore ha aggiunto che per il suo progetto lavorerà con Triton Submarines, azienda che costruisce sottomarini per l'esplorazione marina a diverse profondità. Una data per la spedizione non è stata ancora annunciata.

Un portavoce della società di Connor ha precisato che la missione avrà luogo solo una volta che il sottomarino sarà stato certificato da un'organizzazione marittima.

Il Titan, gestito dalla società privata statunitense OceanGate, implose in acque internazionali nell'Oceano Atlantico settentrionale il 18 giugno del 2023. A bordo cinque persone, tutte morte.



