La filantropa Melinda French Gates, ex moglie di Bill, ha annunciato che donerà 1 miliardo di dollari nei prossimi due anni per sostenere le donne e le famiglie, compresi i diritti riproduttivi minacciati negli Stati Uniti da un'ondata di divieti statali. Lo ha annunciato lei stessa in un editoriale sul New York Times spiegando che si dedicherà a questa nuova missione il 7 giugno, una volta lasciata la Foundation che ha fondato con l'ex marito 25 anni fa.



