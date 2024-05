Con le arringhe della difesa prima e la requisitoria subito dopo si avvia verso la fine il processo a Donald Trump per il caso pornostar, il primo procedimento penale contro un ex presidente. Domani il giudice Juan Merchan dovrebbe dare le istruzioni ai 12 giurati prima che si ritirino in camera di consiglio. La sentenza e' attesa entro fine settimana.



