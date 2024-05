Biden sarà nominato prima della convention

Il partito democratico si prepara a nominare ufficialmente Joe Biden come candidato presidenziale attraverso un "virtual roll call", un "appello virtuale" prima della convention di agosto a Chicago, per garantire che il presidente possa rispettare la scadenza per comparire nelle schede in Ohio. Lo scrive il Washington Post. Il governatore repubblicano Mike DeWine aveva gia' convocato una sessione legislativa speciale questa settimana per risolvere il problema ma i dem non si fidano e preferiscono fare questa mossa per evitare imprevisti o trappole.



