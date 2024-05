L'ex deputato repubblicano Bob Barr è stato eletto nuovo presidente della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana. "Sono stato un combattente per tutta la mia vita e intendo continuare a combattere per i diritti del Secondo Emendamento", ha detto Barr individuando come priorità quella di ampliare la base degli iscritti.



