Affrontando il tema delle manifestazioni nei campus americani a favore della Palestina, il presidente Usa Joe Biden ha detto di sostenere "le proteste non violente" nel suo discorso alla cerimonia di laurea al Morehouse College di Atlanta. Nel suo intervento, Biden ha detto che sta lavorando "per una pace durevole" in Medio Oriente e che "l'unica soluzione è quella dei due Stati".



