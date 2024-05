Cohen torna in aula contro Trump, atteso arrivo speaker Camera

Il processo a Donald Trump per il caso pornostar è ripreso con la prosecuzione della testimonianza del suo ex avvocato-fixer Michael Cohen.

Ma oggi, secondo i media Usa, è atteso anche l'arrivo dello speaker repubblicano della Camera Mile Johnson, che dovrebbe fare delle dichiarazioni fuori dall'aula: una mossa di lealtà e solidarietà, ma poco consona a chi riveste quel ruolo istituzionale.

Il tycoon intanto continua a portarsi in aula la sua 'corte' di alleati: oggi tocca al governatore del North Dakota Doug Burgum e all'imprenditoreVivek Ramaswamy, entrambi ex candidati presidenziali ora tra i possibili vice di Trump nella corsa alla Casa Bianca, ma anche ai deputati Byron Donalds e Cory Mills. In aula pure il figlio Eric con la moglie Lara, co-presidente del partito repubblicano.



