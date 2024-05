"Se tutto sarà onesto, accetterò i risultati. Se non lo sarà, dovremo combattere per il diritto del paese". Lo afferma Donald Trump in un'intervista al Milwaukee Journal Sentinel, nel quale ribadisce che l'accetatzione dei risultati elettorale dipenderà dalle correttezza del voto. L'ex presidente è quindi tornato a parlare delle elezioni rubate del 2020.

