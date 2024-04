Israele, Cnn: gli Usa hanno visto l'Iran spostare asset militari

Osservatori americani hanno notato che l'Iran sta spostando "asset militari" in vista di un attacco contro Israele. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn.

Gli Stati Uniti "tenteranno di intercettare qualsiasi arma lanciata contro Israele se sarà possibile farlo", hanno riferito inoltre due funzionari.

Le forze della Marina americana nel Mar Rosso hanno nei mesi scorsi intercettato diversi missili a lungo raggio lanciati dagli Houthi nello Yemen verso Israele e le forze statunitensi in Iraq e Siria sono potenzialmente in grado di bloccare droni e razzi indirizzati contro il nord di Israele, a seconda della posizione da cui vengono lanciati. Proprio ieri, il generale Erik Kurilla, comandante del Comando centrale degli Stati Uniti, ha avuto un incontro con il capo di stato maggiore delle forze israeliane, il tenente generale Herzi Halevi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA