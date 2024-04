Stretta Biden, controlli su vendita armi a fiere e online

Giro di vite dell'amministrazione Biden sulle armi: d'ora in poi saranno obbligatori i controlli sugli acquirenti anche per le vendite online e alle fiere di settore. "Questa norma è un passo storico nella lotta contro la violenza delle armi da fuoco armata e salverà vite umane", ha annunciato il ministro della giustizia Merrick Garland. La Casa Bianca stima che il 22% delle armi possedute dagli americani siano state acquistate senza i cosiddetti 'background check' e che circa 23.000 persone in più dovranno ottenere la licenza come rivenditori dopo l'entrata in vigore della norma nel giro di 30 giorni.



