Respinto terzo tentativo di Trump di rinviare 'caso pornostar'

Per la terza volta in tre giorni, un giudice d'appello di New York ha respinto un tentativo dell'ex presidente Donald Trump di rinviare il processo per il caso della pornostar Stormy Daniels, che inizia lunedi' prossimo. Il tycoon aveva chiesto un provvedimento d'urgenza per fermare il dibattimento, in modo da poter appellare la sentenza di un tribunale di grado inferiore sull'immunità presidenziale e far ricusare il giudice. La sua istanza e' stata rigettata in pochi minuti.



