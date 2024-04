Usa, l'incontro Yellen-Li è stato 'franco e produttivo'

L'incontro tenuto oggi a Pechino tra il segretario al Tesoro Janet Yellen e il premier Li Qiang "è stato franco e produttivo", basandosi "sui progressi compiuti" dai presidenti Joe Biden e Xi Jinping nel summit avuto lo scorso novembre a San Francisco. Lo si legge in una nota del Dipartimento del Tesoro, secondo cui Yellen ha espresso "il suo punto di vista sull'obiettivo condiviso di una sana relazione economica che offra condizioni di parità per i lavoratori e le imprese sia negli Stati Uniti sia in Cina".

L'ex presidente della Fed, inoltre, ha sollevato "questioni preoccupanti, tra cui la sovraccapacità industriale cinese e l'impatto che potrebbe avere sui lavoratori e sulle imprese americane", sottolineando "l'importanza di lavorare insieme sulle sfide globali, compresa l'emergenza del debito nelle economie a basso reddito ed emergenti".



