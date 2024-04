Blinken, serve che ognuno nella Nato faccia la sua parte

"Certo, in occasione di questo anniversario guardiamo indietro, a questi 75 anni, ma il lavoro che svogliamo oggi, domani e al summit di Washington è dedicato ai prossimi 75 anni, per far sì che questa alleanza resti l'alleanza più di successo della storia". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Bruxelles in occasione della ministeriale esteri. "Ma serve uno sforzo costante e stiamo lavorando, in vista del vertice, affinché ognuno faccia la sua parte (dal punto di vista finanziario, ndr) e la Nato abbia le risorse per affrontare le sfide future".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA